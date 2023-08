Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autos stoßen zusammen

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eckenerstraße. Eine 58 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach links in das Parkhaus einfahren und nahm dabei einem 71-jährigen BMW-Lenker die Vorfahrt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Kressbronn

Kollision beim Abbiegen fordert Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 16.15 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf dem Gemeindeverbindungsweg Linderhof. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Vito-Fahrer bog von der B 467 kommend nach links auf das dortige Tankstellengelände ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 74-jährigen VW-Fahrers. Bei der Kollision entstand an beiden Autos jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Der VW Polo musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Beim unachtsamen Überqueren der Straße am Mittwoch gegen 16.15 Uhr bei Gießenbrücke ist ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rad in Richtung Langenargen unterwegs und hielt an der K 7776 zunächst an. Beim Überqueren der Straße übersah er den nahenden Tesla eines 33-Jährigen. Der Autofahrer bremste zwar noch ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Senior wurde auf die Motorhaube aufgeladen, stürzte im Anschluss zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Während der Sachschaden am Pkw auf rund 4.500 Euro beziffert wird, fällt dieser am Rad eher gering aus.

Kressbronn

Drogenfund nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Zehntscheuerstraße am Mittwochabend ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Männer. Ein 32-Jähriger war mit mehreren seiner Mitbewohner in Streit geraten und begann zu randalieren. Er soll seine Gegenüber mit einem Schaschlik-Spieß bedroht und versucht haben, sie anzugreifen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich zunehmend aggressiv. Der 32-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte, griff die Beamten an und wehrte sich in der Folge vehement gegen die weiteren Maßnahmen der Polizisten. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Auch für einen 26-Jährigen, der in der Unterkunft wohnhaft ist, endete der Abend mit einer Strafanzeige. Er hatte bereits vor dem Eintreffen der Polizisten das Weite gesucht und verständigte später einen seiner Mitbewohner telefonisch. Im Telefonat, das die Beamten aufgrund des Lautsprechers mithören konnten, erkundigte er sich über das Vorgehen der Polizei und bat darum, die in seinem Zimmer befindlichen Betäubungsmittel vor den Ermittlern zu verstecken. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Beamten schnell fündig. Sie beschlagnahmten unter anderem zwei Säcke, in denen sich Marihuana-Pflanzen befanden, mehrere Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Amphetamin.

Überlingen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Aufkircher Straße sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen abgestellten BMW mutmaßlich bei Ein- oder Ausparken touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Verursacher war, den Unfallspuren zufolge, mit einem hellen Pkw unterwegs, der im Bereich der Beifahrerseite eine Beschädigung aufweisen dürfte. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Einbrecher bestehlen Jugendgruppe

Einbrecher haben sich am Mittwochabend, mutmaßlich gegen 21.15 Uhr, unerlaubt Zutritt zum Gäste- und Gebetshaus der evangelischen Kirchengemeinde Überlingen im Jasminweg verschafft. Aus den Räumlichkeiten, in denen zu dieser Zeit eine Jugendgruppe untergebracht war, wurden mobile Elektrogeräte sowie ein geringer Geldbetrag gestohlen. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt unter Tel. 07551/804-0 sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen entgegen.

Überlingen

Frau außer Rand und Band

Weil sie zunächst ihren Lebenspartner in der gemeinsamen Ferienwohnung bedroht und angegriffen hat und sich im Anschluss auch mit der Polizei anlegen wollte, muss eine 27-Jährige mit einer Anzeige rechnen. Die Beamten wurden am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich des Landungsplatzes auf den Plan gerufen und wollten die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam nehmen. Gegen die Maßnahmen setzte sie sich jedoch mit Händen und Füßen zur Wehr, trat im Streifenwagen um sich und griff auch die Polizisten körperlich an. Mehrere Beamten hatten dabei Mühe, die 27-Jährige zu bändigen, zwei der Einsatzkräfte zogen sich bei dem Einsatz eher leichte Blessuren zu. Die Frau, die in einer Fachklinik behandelt wurde, wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meersburg

Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein medizinischer Grund dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ein 65-jähriger Radfahrer in der Uferstraße schwer verletzt hat. Der Pedelec-Fahrer war von Hagnau kommend in Richtung Meersburg unterwegs, touchierte auf nahezu gerader Strecke eine Bordsteinkante und stürzte in den Grünstreifen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell