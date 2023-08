Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Etwa 1.000 Euro hat ein Unfallverursacher am Dienstag zwischen 10 und 18 Uhr an einem auf dem Parkplatz am Hafen in der Seestraße abgestellten Peugeot angerichtet, indem er diesen touchierte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Unfallflucht in Tiefgarage

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr einen in der Tiefgarage in der Bärenstraße geparkten VW Multivan touchiert und ist danach einfach weitergefahren. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Unfallspuren lassen vermuten, dass der Verursacher mit einem roten Wagen unterwegs gewesen sein könnte. Der Unfall wurde bei der Polizei in Wangen gemeldet, die die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat und sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegennimmt.

Überlingen

In Schlangenlinien unterwegs - Frau pustet 1,6 Promille

Die Polizei hat am Dienstagabend in Überlingen eine 55 Jahre alte Autofahrerin gestoppt, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise der Frau aufmerksam geworden und kontaktierte die Beamten. Sämtliche Aufforderungen der Polizei, mit ihrem Wagen anzuhalten, ignorierte die 55-Jährige. Sie setzte ihre Schlangenlinienfahrt fort und konnte erst nach einem Überholmanöver der Polizisten durch Ausbremsen gestoppt werden. Eine Atemalkoholmessung erhärtete den Verdacht und zeigte über 1,6 Promille an. Die Frau musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten noch an Ort und Stelle.

Markdorf

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der B 33 Sachschaden entstanden ist. Ein 67 Jahre alter Smart-Fahrer war von Oberteuringen-Neuhaus in Richtung Markdorf unterwegs. Kurz vor Stadel geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem Audi eines entgegenkommenden 21-Jährigen. Der Unfallverursacher kam in der Folge von der Fahrbahn ab, der Audi drehte sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Autofahrer hatten Glück im Unglück und kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Smart entstand rund 4.000 Euro, am Audi etwa 2.500 Euro Sachschaden.

