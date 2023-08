Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schwerer Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Sieben Personen und ein Hund wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr auf der L 288 zwischen der Abzweigung der Meersburger Straße bei Ravensburg und Hübscher teils schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin, die in Richtung Horgenzell fuhr, aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Tesla-Fahrer. Eines der Fahrzeuge schleuderte durch die wuchtige Kollision in einen nachfolgenden Mercedes, der mit fünf Personen besetzt war. Der Tesla-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die 30-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In ihrem VW befand sich ein Hund, der bei dem Unfall leichtere Verletzungen erlitt und von einem Tierarzt behandelt werden musste. Die fünf Insassen des Mercedes, davon drei Kinder, erlitten eher leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen, die alle vom Abschleppdienst geborgen werden mussten, wird auf rund 130.000 Euro beziffert. Am Unfallort im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Die Landesstraße bleibt zwischen Geratsberg und der Abzweigung der Meersburger Straße bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine großräumige Umleitung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell