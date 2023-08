Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Alkoholisiert am Steuer

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstag gegen Mitternacht in der Laucherthaler Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Wie ein Alkoholvortest ergab, hatte der 55-Jährige mit rund 1,3 Promille deutlich zu viel Alkohol konsumiert. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Der 55-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Krauchenwies

Frau von Hund umgestoßen

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizeihundeführerstaffel Pfullendorf gegen einen Hundehalter, dessen Tier am Montagnachmittag in der Straße "Auacker" eine Frau angesprungen und umgestoßen hat. Die 36-Jährige ging mit ihren beiden Hunden spazieren, als sie von dem größeren Tier angesprungen wurde und in der Folge stürzte. Anschließend soll sich der Hund in ihren deutlich kleineren Vierbeiner verbissen haben, bis die 36-Jährige sowie ein herbeieilender Nachbar eingriffen. Die Spaziergängerin verletzte sich bei dem Sturz leicht, einer medizinischen Versorgung bedurfte es nicht. Der kleine Hund wurde nach aktuellem Stand ebenfalls nur leicht verletzt.

Meßkirch

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro und glücklicherweise keine Verletzten hat ein Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der B 311 bei Heudorf gefordert. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine 30-jährige Pkw-Lenkerin am Waldausgang vor Heudorf in Richtung Meßkirch fahrend einen vor ihr befindlichen Lkw überholen. Dabei übersah sie, dass sie selbst bereits von einem Lkw überholt wurde. Beim Ausscheren kollidierte sie mit dem Fahrzeug, sodass ihr Dacia abgewiesen wurde und sich im Straßengraben mehrfach überschlug. Dadurch wurde ihr Wagen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Am Lkw entstand ebenfalls Sachschaden.

Herbertingen

In Lagerschopf eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagabend in einen Lagerschopf auf einem landwirtschaftlichen Grundstück im Bereich des Mühlewegs eingebrochen. Die Täter beschädigten eine Schranke auf einen Zufahrtsweg und öffneten in dem Schuppen mehrere Metalltüren mit einer Flex. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie im Anschluss Geräte wie ein Stromaggregat, einen Kompressor, eine Wasserpumpe und mehrere Kabel sowie mehrere Liter Kraftstoff. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Betrunkener Radfahrer verletzt sich schwer

Offenbar in stark alkoholisiertem Zustand ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein Radfahrer in der Sigmaringer Straße zweimal gestürzt und hat sich schwer verletzt. Zeugenangaben zufolge sei der 30-Jährige zuvor vor einer Bar auf sein Pedelec gestiegen und bereits nach wenigen Metern erstmals zu Fall gekommen. Davon unbeeindruckt sei der Mann wieder aufgestiegen und nach kurzer Fahrt unmittelbar erneut gestürzt und dabei heftig auf den Kopf gefallen. Einen Helm trug er nicht. Durch den Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nachdem ein Alkoholvortest nicht möglich war, wird nun die entnommene Blutprobe Aufschluss über den Alkoholgehalt geben. Gegen den 30-Jährigen wird entsprechend ermittelt.

Bad Saulgau

Feuer gemacht und Freizeitanlage beschädigt

Durch unbedachtes Tun nicht unbeachtlichen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Samstagabend im Natur-Themen-Park in der Fulgenstadter Straße. Die Unbekannten brachen beim Infopoint das Schloss zu einem Holzlager auf, entnahmen Holz und entfachten in der mittels einer Aluminiumplatte eigentlich gegen Benutzung gesicherten Grillstelle ein Feuer. Hierdurch entstand an der Anlage ein Sachschaden, der nach einer ersten Schätzung auf rund 850 Euro beziffert wird. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

