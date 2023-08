Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravenburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Montag in der Boschstraße ein BMW beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte den Wagen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Am linken vorderen Kotflügel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 13 und 19.30 Uhr ereignet haben dürfte, oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Wangen

Roller-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 44-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Montag kurz nach 19.30 Uhr auf einem Motorroller im Stadtgebiet gestoppt hat. Weil der Mann keine Papiere mitführte und die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, musste dieser sie für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Dort gab er vermeintlich seine Personalien an, die sich jedoch als falsch herausstellten: statt seinen eigenen Namen zu nennen, gab er den des Fahrzeughalters an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei den weiteren Ermittlungen kam zutage, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem den Motorroller ohne das Einverständnis des Besitzers lenkte. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs sowie falscher Namensangabe und Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Wangen

Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Leichte Verletzungen hat eine 35 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße erlitten. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer übersah die Frau, die zu dem Zeitpunkt die Straße überquerte, beim Ausfahren aus einem Parkplatz. Der Ford kollidierte mit der 35-Jährigen, die in der Folge zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge keiner.

Kißlegg

Überholmanöver führt zu Unfall

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Eine 61-jährige Audi-Fahrerin war zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker überholt wurde. Dieser scherte so knapp vor der 61-Jährigen ein, dass diese nach rechts auf den Pannenstreifen auswich und in die dortige Leitplanke prallte. An ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung München. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Pkw des Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 melden.

Leutkirch

Rettungsgasse widerrechtlich benutzt - Fahrer erwartet hohes Bußgeld

Ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot kommen auf den Lenker eines Audi zu, der am Montag auf der A 96 schneller vorankommen wollte. Aufgrund einer Baustelle hatte sich gegen 12 Uhr ein mehrere Kilometer langer Rückstau in Richtung Lindau gebildet. Der Audi-Fahrer nutzte kurzerhand für mehrere hundert Meter die Rettungsgasse, um nicht im Stau zu stehen. Auf einen Lkw-Fahrer kommt unterdessen ebenfalls ein hohes Bußgeld zu. Der Ausländer stand mit seinem Sattelzug gegen 14 Uhr auf der Gegenspur im Stau und vergaß, eine Rettungsgasse zu bilden. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Leutkirch

Polizei zieht Motorrad aus dem Verkehr

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montag gegen 16 Uhr auf der K 7905 das Motorrad eines 20-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Mängel an dem Zweirad fest. Bei einer Vorführung beim TÜV kamen insgesamt zehn Mängel zutage, von denen sieben erheblich waren. Die Ermittler behielten die beiden Endschalldämpfer ein, die nicht ordnungsgemäß eingetragen waren und zudem Unstimmigkeiten bei der Genehmigungsnummer aufwiesen. Der 20-Jährige durfte seine Fahrt mit dem Motorrad nicht fortsetzen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

