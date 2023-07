Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kornmühle gerät in Brand

Hettingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am heutigen Montagmorgen beim Brand einer Getreidemühle im Mühlweg in Inneringen entstanden ist. Kurz nach 7 Uhr nahm der Betreiber einen Getreidetrockner in Betrieb. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das im Trocknungskreislauf befindliche Getreide in Brand. Dieser breitete sich zunächst im unteren Bereich des Mühlenkomplexes aus und griff im weiteren Verlauf auch auf das Obergeschoss über. Dort befindet sich ein weiteres Kornlager mit rund 70 bis 80 Tonnen Raps, in dem ebenfalls Brandnester festgestellt wurden. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden rückten mit über 100 Wehrleuten an und konnten die Flammen und Glutnester bis zum späten Nachmittag löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ermittler des Polizeipostens Gammertingen schließen ein Fremdverschulden aktuell aus.

