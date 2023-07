Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Versuchter Diebstahl

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein 17-Jähriger am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Ziegelstraße an einem Fahrrad und einem Pkw seine Möglichkeiten ausgelotet hat. Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen, der zunächst ein abgeschlossenes Fahrrad vom Fahrradständer wegreißen wollte. Als ihm dies nicht gelang, versuchte der Teenager, einen geparkten Pkw zu öffnen. Die Beamten nahmen den alkoholisierten 17-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn seinen Eltern. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Sachschaden entstand keiner.

Ravensburg

Auf Bundesstraße umgedreht

Ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot drohen einer 20-Jährigen, die mit ihrem Pkw am Sonntag gegen 6 Uhr auf der B 30 kurzzeitig in die falsche Richtung unterwegs war. Eigenen Angaben zufolge war die Frau auf der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie nach einem Anruf mit einem Bekannten beschloss, umzudrehen. Statt die B 30 an der nächsten Ausfahrt zu verlassen, wendete die 20-Jährige ihren Wagen auf der Bundesstraße und fuhr in die falsche Fahrtrichtung weiter. Erst als eine Entgegenkommende sie durch Lichthupe auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machte, wendete die 20-Jährige erneut und wurde wenig später von einer Polizeistreife gestoppt. Da durch das kurzzeitige Falschfahren niemand gefährdet wurde, sieht die 20-Jährige einer Ordnungswidrigkeiten- statt einer Strafanzeige entgegen.

Ravensburg

Unbekannter stiehlt Pedelecs

Aus einer unverschlossenen Garage in der Mozartstraße hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 18.45 Uhr zwei Pedelecs im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Die schwarzen Fahrräder der Hersteller Corratec und Can Trail, die jeweils mit einer roten Aufschrift versehen waren, waren in der Garage mit einem Kabelschloss angeschlossen. Das Schloss wurde von dem Dieb ebenfalls mitgenommen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der E-Bikes nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Mit Nagelklipser zugestochen

Leichte Verletzungen hat ein 55 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung am Samstag kurz nach 15 Uhr in der Uferstraße erlitten. Aus noch unbekannten Gründen suchte ein 23-Jähriger mit dem späteren Opfer und dessen Begleiter, die auf einer Parkbank in der dortigen Parkanlage saßen, Streit. Der 23-Jährige ging zunächst mit den Fäusten auf den 55-Jährigen los, traf ihn aber nicht. Im weiteren Verlauf ging er mit einer Bierdose und einer Flasche auf sein Opfer los, und warf letztere nach diesem. Als er abermals nicht traf, bedrohte der 23-Jährige den 55-Jährigen mit einem Nagelklipser. Als das Opfer sein Bein ausstreckte, um den Angreifen abzuhalten, stach dieser mit dem Nagelklipser kurzerhand in dessen Unterschenkel. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen in eine Klinik. Polizeibeamte nahmen den 23-jährigen Angreifer vor Ort vorläufig fest und brachten ihn aufgrund seines aggressiven Zustands in eine Fachklinik. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Horgenzell

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der L 288 ereignet hat. Ein 35 Jahre alter VW-Lenker wartete zunächst an der Einmündung des Gemeindeverbindungswegs bei Beckenweiler. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der 35-Jährige nach links auf die Landesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Horgenzell kommenden 73-jährigen Skoda-Fahrers. Dieser versuchte, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts eine Kollision zu vermeiden, was jedoch nicht gelang. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß mit der Fahrerseite des 35-Jährigen wurde dessen 58 Jahre alter Mitfahrer sowie der 73-Jährige und dessen 72-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser, die beiden Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen.

Baindt

Fahrzeug überschlägt sich

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der B 30 zwischen Baindt und Ravensburg musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf die B 30 auf und setzte unmittelbar zum Überholen eines Vorausfahrenden an. Dabei übersah sie den Seat eines 28-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Dieser konnte eine Kollision mit dem Heck des Hyundai nicht mehr verhindern. Durch das wuchtige Auffahren überschlug sich der Hyundai mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An ihrem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am Seat wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Einbrecher scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende versucht, das Küchenfenster eines Wohnhauses im Kreuzkellerweg aufzubrechen. Aus noch nicht näher bekannten Gründen ließ der Einbrecher von seinem Vorhaben hab. Am Fenster entstand durch den Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Kreuzkellerwegs wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Rennradfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 47 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr erlitten. Ein 73-jähriger VW-Lenker übersah den vorfahrtsberechtigten Radler an der Kreuzung des Buchwegs mit der Gegenbaurstraße und stieß mit diesem zusammen. Der 47-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. An seinem Rennrad entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro, am VW ein solcher in Höhe von 3.000 Euro.

Isny

Bibeln angezündet

Wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt die Polizei gegen einen 63 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 16 Uhr zwei Bibeln auf dem Altar in der Nikolaikirche angezündet zu haben. Die beiden Gebetsbücher verschmorten bis zur Unkenntlichkeit. Die starke Rauchentwicklung rief die Feuerwehr auf den Plan, die mit 6 Fahrzeugen und 34 Wehrleuten anrückte und den 63-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Eine Gefahr, dass die Flammen auf die Kirche oder deren Mobiliar übergreift, bestand nicht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, da durch den Rauch weiteres Inventar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Polizeistreife verwies den 63-Jährigen des Gotteshauses und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell