Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230329-5: Werkzeuge aus Transportern gestohlen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter schneiden Löcher in die Karosserie

In der Nacht zu Mittwoch (29. März) haben bislang unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen in Brühl Löcher in die Karosserie geschnitten und Werkzeuge aus den Autos gestohlen. In der Zeit von Mitternacht bis etwa 0.30 Uhr brachen die Täter die Autos auf, die an der Euskirchener Straße und der Straße "Obermühle" geparkt waren.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht oder die Täter gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten an beiden Autos ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern in die Karosserie geschnitten haben. Hierdurch ließen sich die Schiebetüren der Fahrzeuge öffnen. Beide Male lösten die Täter die Alarmanlage der Firmenfahrzeuge aus. Sie konnten jedoch mit diversen Werkzeugen aus den Autos fliehen. Kriminalbeamte sicherten bereits Spuren an den Tatorten und nahmen die Ermittlungen auf. (hw)

