Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230329-2: Airbag löste bei Verkehrsunfall aus - Eine Leichtverletzte

Hürth (ots)

Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (28. März) ist in Hürth eine Autofahrerin (43) bei einem Zusammenstoß mit einem Renault leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Gegen 20.20 Uhr sei die 43-Jährige in ihrem Mercedes-Benz auf der Frechener Straße in Richtung Kölner Straße gefahren. Im Kreuzungsbereich von Efferener und Frechener Straße ist es dann zur Kollision mit dem Renault einer 18-jährigen Hürtherin gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 43-Jährige das Rotlicht der Ampel missachtet und in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, während die junge Autofahrerin auf der Efferener Straße geradeaus nach Efferen unterwegs gewesen sein soll. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin einer V-Klasse leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren durch die entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen transportierte beide Autos ab. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme kurzzeitig ab. Weiterhin prüften sie, ob die Lichtzeichenanlage ordnungsgemäß funktionierte. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell