Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230329-1: Unbekannte entwenden Waschmaschine aus Keller

Hürth (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag (28. März) eine Waschmaschine aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Hürth-Hermülheim gestohlen zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Dienstagnachmittag alarmierte der Geschädigte (38) die Polizei. Er gab an, dass Unbekannte seine Waschmaschine der Marke Samsung aus dem Keller in der Bödikerstraße entwendet haben sollen. Eine Zeugin (37) hätte gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann eine Waschmaschine in ein Auto vor dem Mehrfamilienhaus geladen hatte.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell