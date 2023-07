Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Leichtkraftrad kollidiert mit Pkw

Weil er über Rot gefahren ist, hat ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Ravensburger Straße einen Unfall verursacht. Der Zweiradfahrer war in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als die Ampel an der Kreuzung zur Straße "Am Seewald" auf Orange schaltete. Der Fahranfänger bremste daraufhin jedoch offenbar zu zögerlich ab, sodass er bei Rot in die Kreuzung einfuhr und mit dem Ford einer 32-Jährigen kollidierte. Diese kam von rechts und bog auf die Ravensburger Straße ein. Der 16-Jährige kam mit seinem Leichtkraftrad zu Fall und blieb glücklicherweise unverletzt. An seiner Maschine und dem Pkw wird der Sachschaden auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war am Einsatzort und kümmerte sich um auslaufenden Betriebsstoffe.

Friedrichshafen

Männer gehen aufeinander los

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Uferstraße ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 37 und 26 Jahren. Im Rahmen des aktuell stattfindenden Kulturufers waren beide in Streit geraten, woraufhin sie aufeinander losgingen. Zeugen des Streits und weitere Passanten trennten die Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei. Die Streithähne müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Immenstaad

Alkoholisierter brennt Silvester-Restbestände ab

Weil er am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr unerlaubt seine Restbestände an Silvester-Feuerwerk abbrannte, muss ein 24-Jähriger mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Bei der Kontrolle des jungen Mannes fiel schnell auf, dass er zuvor offenbar sehr tief ins Glas geschaut hatte. Eine Atemalkoholmessung ergab 2,4 Promille.

Salem / Immenstaad

Unfallverursacher flüchtet mehrfach vor der Polizei

Nach einem Vorfall am Sonntagabend in Salem und Immenstaad muss ein 22-jähriger Mann mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Er war um kurz nach 20 Uhr mit seinem Motorrad mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, verlor in der Straße "Am Schlosssee" die Kontrolle und touchierte einen geparkten VW. Als der 53-jährige Mann im Auto die Polizei rief, suchte der Unfallverursacher das Weite. Um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich nicht. Ein Zeuge gab zwar die entscheidenden Hinweise zur Identität des jungen Mannes, die Beamten konnten ihn im Rahmen der Fahndung zunächst jedoch nicht antreffen. Gegen 22.45 Uhr rief der 22-Jährige eigenständig die Polizei, um sich vor dem Polizeiposten Immenstaad zu stellen. Dort verhielt er sich gegenüber den Polizisten jedoch vollkommen unkooperativ. Weil der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des Mannes bestand, sollte dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Gegen die vorläufige Festnahme und die weiteren Maßnahmen setzte er sich mit aller Kraft zur Wehr, beleidigte die Polizisten und ergriff abermals die Flucht. Eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb in der Nacht ohne Erfolg. Den 22-Jährigen, der im Übrigen auch keinen Führerschein für sein Motorrad hat, muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Salem

Mit Kette attackiert und bestohlen

Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 20-Jähriger eigenen Angaben zufolge am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in der Schlossseeallee von mehreren Kontrahenten angegriffen und bestohlen wurde. Der Mann war mit seinen Gegenübern aus bislang nicht näher bekannten Gründen in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen ihn die Tatverdächtigen attackiert und mit einer Fahrradkette am Kopf verletzt haben. Bei der Auseinandersetzung verlor der 20-Jährige offenbar kurzzeitig seine Umhängetasche. Wenig später fehlten daraus ein Mobiltelefon sowie ein zweistelliger Bargeld-Betrag. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Aktuell stehen vier Jugendliche im Verdacht für die Tat verantwortlich gewesen zu sein.

