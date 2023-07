Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Whatsapp-Betrug

Auf einen Whatsapp-Betrug ist am Wochenende eine Seniorin aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Unbekannte schrieben die Dame über den Messenger-Dienst an und gaben sich als deren Tochter mit neuer Handynummer aus. Angeblich sei ihr Handy kaputtgegangen und es stehe eine dringende Überweisung auf ein spanisches Konto an. Die Seniorin schenkte dem Ganzen glauben und tätigte eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, in der Absicht, ihrer vermeintlichen Tochter aus der misslichen Lage zu helfen. Später fiel der Betrug auf, ob die Überweisung noch gestoppt werden kann, ist noch unklar. Die Polizei warnt weiterhin vor den vielfältigen Betrugsmaschen der dreisten Täter. Entsprechende Tipps und Handlungsempfehlungen finden sich auf www.polizei-beratung.de .

Sauldorf

Zwei Verletzte und Totalschaden bei Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sauldorf und Krumbach ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Honda-Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet zunächst auf das Bankett. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Jungbäumen. Aufgrund der Erstmeldung rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter die örtlichen Feuerwehren sowie der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber zur Unfallstelle aus. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der stark beschädigte Unfallwagen wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Sigmaringen

Mann von mehreren Personen angegriffen

Eine Gruppe von etwa fünf Personen soll am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Mann in der Fürst-Wilhelm-Straße zusammengeschlagen und ins Gesicht getreten haben. Aufgrund der Angaben des Mannes ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen und bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Alkoholisierten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am Sonntagnachmittag in der Waldseer Straße einen geparkten Ford gestreift hat. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den Flüchtigen unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Unfall durch einen blauen Van verursacht worden sein.

Herdwangen-Schönach

Rennradfahrer übersieht Pkw

Leichte Verletzungen erlitt ein 35 Jahre alter Rennradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich der K 8268 zwischen Herdwangen und Kleinschönach. Der Zweiradfahrer übersah eine BMW-Fahrerin, die von einem Waldparkplatz auf die Straße auffahren wollte und kurz auf dem zu kreuzenden Radweg verkehrsbedingt warten musste. Bei der Kollision stürzte der 35-Jährige, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser am Rad auf rund 2.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell