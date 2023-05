Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Brand zerstört Rohbau eines Einfamilienhauses (09.05.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Brand in der Straße "Im Tal" ist am Dienstagmorgen der Rohbau eines Einfamilienhauses zerstört worden. Gegen 6.30 Uhr rückten die Feuerwehren Radolfzell, Stahringen, Markelfingen und Möggingen zu dem brennenden Fertighaus aus. Vor Ort stellten die Wehrmänner fest, dass es im Bereich eines Sicherungskastens im Keller des Gebäudes zu einem Schwelbrand gekommen war, der sich über die Zwischenwände bis in das Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses ausbreitete. Erst nach mehreren Stunden gelang es den Einsatzkräften sämtliche Glutnester zu löschen. Der durch das Feuer an dem Rohbau entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 300.000 Euro liegen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

