POL-KN: (VS-Villingen) Sachbeschädigung an Auto - Polizei bittet um Hinweise (10.05.2023)

Triberg (ots) - Einen anderen Verlauf genommen als geplant hat eine ursprünglich kurz angedachte Toilettenpause am Dienstagabend für einen betrunkenen jungen Mann aus Zell am Harmersbach. Ein 27-Jähriger bestieg gegen 20.30 Uhr in Offenburg einen wartenden Zug, um sich kurz auf der Bordtoilette zu erleichtern. ...

