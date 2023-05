Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener verschläft auf Zug-Toilette (09.05.2023)

Triberg (ots)

Einen anderen Verlauf genommen als geplant hat eine ursprünglich kurz angedachte Toilettenpause am Dienstagabend für einen betrunkenen jungen Mann aus Zell am Harmersbach. Ein 27-Jähriger bestieg gegen 20.30 Uhr in Offenburg einen wartenden Zug, um sich kurz auf der Bordtoilette zu erleichtern. Dabei übermannte ihn der Schlaf und er bemerkte nicht, dass der Zug anfuhr und seine Fahrt fortsetzte. Einem Zugbegleiter fiel die dauerhaft verschlossene WC-Tür auf und er verständigte die Polizei, die in Triberg zustieg und den Betrunkenen im Tiefschlaf auf dem WC vorfand. Der Vater des unfreiwilligen "blinden Passagiers" holte seinen Sohn in Triberg ab.

