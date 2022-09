POL-COE: Coesfeld/ Erfolgreicher WhatsApp-Betrug

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 25.09.2022, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in Dülmen am Wierlings Kamp ein. Dazu hebelten sie ein Fenster in der unteren Etage auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume beider Wohneinheiten und entwendeten Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte ...

mehr