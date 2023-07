LPI-G: Einbruch in Wohnwagen

Greiz (ots) - Gleich zwei Verkehrssünder innerhalb kurzer Zeit konnte die Polizei am 30.06. in Berga/Elster feststellen. Gegen 21:20 Uhr wurde ein 30-Jähriger auf seinem E-Scooter in der Brauhausgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten durchgeführte Tests seine absolute Fahruntauglichkeit nachweisen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille, der Drogentest verlief positiv auf Methamphetamine. ...

mehr