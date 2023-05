BPOLD-B: Schleusung an Frankfurter Stadtbrücke und Bilanz des Wochenendes

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Donnerstag deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von mehr als 30 Personen an der Frankfurter Stadtbrücke auf. Ein mutmaßlicher Schleuser konnte festgenommen werden. Gegen 3 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei zunächst eine 41-jährige Frau und ihre vier Kinder als Fußgänger an der Frankfurter Stadtbrücke. Die Überprüfung ihrer Personalien ...

mehr