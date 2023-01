Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 05.01.2023

Goslar (ots)

Fahrlässige Körperverletzung

04.01.23, gegen 10.00 Uhr, 38723 Seesen/Domäne Fürstenhagen. Im Rahmen von Baumfällarbeiten, auf einem Privatgelände, wird ein 66- jähriger Seesener von einem fallenden Baumkronenendstück getroffen und schwer verletzt, auf dem Luftweg, ins Krankenhaus verbracht. Gegen den 45-jährigen Verantwortlichen aus Seesen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem Gesamtschaden von ca. 30.000,- Euro.

04.01.2023, gegen 17.40 Uhr, 38723 Seesen, B 243 in Rtg. Osterode am Harz, Höhe der Ortschaft Münchehof. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Alfeld befuhr die B 243 Rtg. OHA. Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke, worauf sich ihr Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die durch den Unfall verletzte Fahrerin musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der als Totalschaden bezifferte Pkw - Schaden ca. 5000,- Euro - wurde von einem Abschleppunternehmen aufgestellt und abgeschleppt. Der Schaden an der Mittelleitplanke beziffert sich vorläufig auf 25.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Fahrtrichtung zeitweise gesperrt.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell