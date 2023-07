Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 31.07.2023

Ravensburg (ots)

Zwei 18-Jährige nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und wegen einfachen Diebstahls haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 18-Jährigen und dessen gleichaltrigen Komplizen eingeleitet, die inzwischen beide Haft sind. Einer der Männer steht im Verdacht, am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr in der Adlerstraße eine Tasche aus dem Führerhaus eines Lkw gestohlen zu haben. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der 18-Jährige sich in der unverschlossenen Fahrerkabine zu schaffen machte, während sein gleichaltriger Kumpane neben dem Lkw Schmiere stand. Als der Heranwachsende mit der Tasche aus dem Führerhaus kam, stellte die Zeugin diesen zur Rede. Der 18-Jährige schlug der Frau ins Gesicht und rannte zusammen mit seinem Kumpanen weg. Das mutmaßliche Stehlgut nahmen die beiden mit. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife das Duo, das bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5569129 ), in der Rosenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei beiden fanden die Polizisten die aus dem Lkw entwendeten Gegenstände. Der 18-Jährige wurde am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen räuberischen Diebstahls anordnete. Gegen seinen gleichaltrigen Komplizen erließ der Haftrichter wegen weiteren Diebstahlsdelikten, welche beim Polizeirevier Ravensburg anhängig sind, ebenfalls Untersuchungshaftbefehl. Beide wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

