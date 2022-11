POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht: eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1284 Nach einer versuchten räuberischen Erpressung auf dem Schäffleweg in Dortmund-Scharnhorst am 18. November (Freitag) gegen 20:30 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen sprachen vier Jugendliche auf dem Gehweg einen 15-jährigen Dortmunder an und ...

mehr