POL-HX: 30-Jähriger schleudert gegen Baum

Warburg (ots) - Beträchtlichen Sachschaden haben unbekannte Täter angerichtet, die gewaltsam in die Grundschule in Daseburg eingedrungen sind. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Der Einbruch in der Alexanderstraße hat sich in der Nacht zu Mittwoch, 28. Juni, ereignet. Ein Anwohner hatte um 1.30 Uhr ein Licht auf dem Schulhof wahrgenommen und zwei ...

