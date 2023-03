LPI-EF: Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Kölleda (ots) - In Kölleda ist durch Unbekannte am Freitag tagsüber ein grauer Pkw Hyundai Accent mit tschechischen Kennzeichen entwendet worden. Der Pkw wurde zuvor durch seine Besitzer ordnungsgemäß auf einer Grünfläche am Finnebahndamm in Kölleda, nahe der Gartenanlage "Gärten am Paradies" abgeparkt und verschlossen. Am Nachmittag war der Pkw dann komplett verschwunden. (TF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion ...

