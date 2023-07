POL-HX: 272 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Marienmünster (ots) - Zwischen einem Busfahrer und einem jungen Fahrgast war es in Marienmünster-Vörden zu einem Streit über die Gültigkeit des vorgelegten Fahrscheins gekommen, der in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Zunächst war der 14-jährige Fahrgast am Dienstag, 27. Juni, gegen 12.30 Uhr in Vörden in einen Bus eingestiegen und bis Kollerbeck ...

mehr