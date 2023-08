Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall bei Warenanlieferung

Hoher Sachschaden entstand am Montagvormittag bei einer Warenanlieferung in der Spatenstraße. Ein 68 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte in eine Halle einfahren und wartete nicht ab, bis das Tor vollständig geöffnet war. Er stieß gegen das Hallentor und richtete an diesem rund 10.000 Euro Sachschaden an. An seinem Auflieger wird dieser auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Schwimmer löst Großeinsatz aus

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften rückte am Montag gegen 17.15 Uhr in Richtung Schloßkirche aus. Mehrere Passanten waren auf einen Mann aufmerksam geworden, der augenscheinlich in verwirrtem Zustand und voll bekleidet in den Bodensee lief und in Richtung Schweiz schwamm. Die verständigte Wasserschutzpolizei nahm Kontakt zu dem Mann auf und begleitete ihn mehrere hundert Meter zurück an Land. Am Ufer wurde er vom Rettungsdient betreut und im Anschluss aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, samt Rettungshubschrauber, waren auch die Feuerwehr und die DLRG im Einsatz.

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen zusammen

Beim Zusammenstoß am Montag gegen 18.45 Uhr in der Max-Eyth-Straße wurden zwei Radfahrer leicht verletzt. Die beiden 43 und 58 Jahre alten Radfahrer waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim gegenseitigen Ausweichen touchierten sich die Zweiradfahrer. Einer der Beteiligten musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Immenstaad

Radfahrer von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat sich ein 80 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er gegen 11.45 Uhr unachtsam die Bundesstraße 31 überqueren wollte. Dabei übersah er den von links aus Friedrichshafener Richtung nahenden VW Golf einer 77-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Meersburg

Randalierer verwüsten Sporthalle und Vereinsheim

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montagmorgen im Bereich der Sporthalle im Sommertalweg randaliert. Der oder die Täter beschädigten die Glaseingangstür offenbar mit einem Stein und verschafften sich an anderer Stelle Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten, wo sie mit Lebensmitteln herumwarfen. An der Glastür wird der Sachschaden auf etwa 2.500 Euro geschätzt, der Schaden in den Vereinsräumlichkeiten fällt eher gering aus. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Markdorf

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einem Parkrempler am Montag zwischen 21.15 Uhr und 23.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Wilhelmshöhe in der Straße "Zum Säntisblick" ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte einen geparkten VW Polo hinten links touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell