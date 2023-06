POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - In Turmbergbad eingebrochen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zutritt auf das Gelände des Turmbergbades in der Alten Weingartener Straße in Durlach.

Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Tür in eine Imbissbude und entwendeten aus diversen Kassen einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend versuchten die Diebe gewaltsam in ein Kassenhaus sowie ein Verleihgebäude einzudringen, was ihnen aber offensichtlich misslang.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 erbeten.

