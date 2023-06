Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in der Karlsruher Innenstadt sowie Firmeneinbruch in Daxlanden

Karlsruhe (ots)

Gleich mehrere Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Stadtbereich Karlsruhe verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Donnerstag auf Freitag über eine brachial geöffnete Schiebetür Zutritt in ein Bekleidungsgeschäft in der Herrenstraße. Die Diebe entwendeten eine Kassenschublade samt Bargeldinhalt sowie diverse Kleidungsstücke. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten fünfstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auch in der Kaiserstraße eingebrochen. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Optikers. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und nahmen einen 50 kg schweren Tresor samt Inhalt an sich. Im Tresor befand sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, verschiedene Bank- und Ausweispapiere sowie eine Vielzahl von Sonnenbrillen und Brillengestellen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu den beiden Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666 3311 entgegen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Werkstatt in der Koellestraße in Daxlanden ein, um in das Innere zu gelangen. Die Diebe entwendeten diverse Arbeitsmaschinen, Lacke sowie Werkzeug. Der Diebstahlsschaden liegt auch hier im fünfstelligen Bereich.

Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell