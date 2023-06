POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgänger von Lkw angefahren und schwer verletzt worden

Karlsruhe (ots) - Unter dem Vorwand, einen Wasserschaden überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein unbekannter Täter am Samstagabend in Oberreut Zugang in die Wohnung einer 87-Jährigen und stahl dort hochwertigen Schmuck. Gegen 20:40 Uhr gab der Unbekannte an der Wohnungstür vor, ein Mitarbeiter der dortigen Einrichtung für betreutes Wohnen zu sein. In dieser ...

mehr