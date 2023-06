Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Nach einem schweren Raub auf einen 23-jährigen Mann in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hielt sich der 23-Jährige gegen 03:00 Uhr vor einer Gaststätte in der Adlerstraße auf, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Einer der Männer schlug dem Geschädigten wohl unvermittelt von hinten auf die Schulter, während sein Mittäter dem jungen Mann gegen das Knie trat. Bei dem anschließenden Gerangel verlor der 23-Jährige offenbar seinen Geldbeutel, welchen einer der Räuber in der Folge an sich nahm und das darin befindliche Bargeld entwendete. Als der 23-Jährige sich weiterhin versuchte sich körperlich zur Wehr zu setzen, zog einer der Angreifer ein Messer und bedrohte das Tatopfer damit. Anschließend ergriff das Duo zu Fuß die Flucht in Richtung Schloss.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um zwei dunkelhäutige Männer mit lockigen Haaren und schlanker Statur handeln. Beide hätten schwarze Jogginganzüge mit weißen Streifen getragen. Der größere der beiden sei etwa 190 cm groß gewesen, der andere rund 175 cm.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Larissa Großmann, Pressestelle

