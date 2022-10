POL-HB: Nr.: 0640--Vermisste wieder da

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Heinrich-Heine-Straße Zeit: 10.10.2022, 23:40 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am Montagabend in Schwachhausen einen Mann in seinem Auto aus. Die Täter entwendeten Wertsachen und Gartengeräte. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:40 Uhr saß der 50-jährige Mann in seinem geparkten PKW in der Heinrich-Heine-Straße. Die beiden Räuber öffneten fast ...

