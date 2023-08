PP Ravensburg: Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfall bei Warenanlieferung Hoher Sachschaden entstand am Montagvormittag bei einer Warenanlieferung in der Spatenstraße. Ein 68 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte in eine Halle einfahren und wartete nicht ab, bis das Tor vollständig geöffnet war. Er stieß gegen das Hallentor und richtete an diesem rund 10.000 Euro Sachschaden an. An seinem Auflieger wird dieser auf mehrere ...

