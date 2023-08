Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß fordert ein Todesopfer

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 283 bei Bad Saulgau ist am Dienstag gegen 10 Uhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen, ein 57-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Die 18-Jährige war mit ihrem Toyota von Steinbronnen in Richtung Bad Saulgau unterwegs und kam aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes des entgegenkommenden 57-Jährigen. Für die 18-Jährige, die sich allein im Fahrzeug befand, kam jede Hilfe zu spät. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 57-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro, Abschleppunternehmen kümmerten sich um die Bergung. Die Freiwillige Feuerwehr war unter anderem wegen auslaufender Betriebsstoffe am Unfallort eingesetzt. Angrenzendes Erdreich wurde ebenfalls kontaminiert und muss abgetragen werden. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein. Die Landesstraße bleibt während der Abtragungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell