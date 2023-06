Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Audi A5 beschädigt und weitergefahren

Celle (ots)

Winsen(Aller) - In der Nacht des 16.06.2023, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, ist es in der Schützenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der blaue Audi A5 ist am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt gewesen. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug hat den Audi an der linken Fahrzeugseite beschädigt und einen geschätzten Schaden von 5000 Euro verursacht. Das verursachende Fahrzeug dürfte dabei auch nicht nur einen unerheblichen Schaden davongetragen haben. Wer Hinweise geben kann, oder Zeuge geworden ist, wird gebeten sich an die Polizei Wietze unter 05146 986230 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell