Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Emsdetten, Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (13.05.) ist die Polizei gegen 23.45 Uhr in Emsdetten zu einem Unfall auf einem Verbindungsweg zwischen der Borghorster Straße und der Neuenkirchener Straße gerufen worden. Dort war ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Der 38-jährige Rheinenser fuhr zusammen mit einem Freund in Richtung Neuenkirchener Straße. Dort stürzte der 38-Jährige ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich leicht. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,9 Promille. Der Rheinenser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In Ibbenbüren fiel am Samstag (13.05.) gegen 02.35 Uhr einer Streifenwagenbesatzung ein Radfahrer auf, der deutlich in Schlangenlinien fuhr. Noch bevor die Beamten den Radfahrer kontrollieren konnten, stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung. Die Polizisten eilten dem Radfahrer zur Hilfe und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Ibbenbürener einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann blieb unverletzt. Beiden Radfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und Strafanzeigen gegen sie erstattet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin: Schon bei einem Wert von 0,3 Promille können sich Radfahrer strafbar machen, wenn sie zusätzlich Ausfallerscheinungen zeigen. Ab 1,6 Promille sind Radfahrer absolut fahruntüchtig und begehen automatisch eine Straftat. Deshalb lassen Sie das Rad stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sie gefährden damit sich und andere Verkehrsteilnehmer. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es auf der Homepage der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/start-der-fahrradsaison-2023

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell