Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Westerkappeln (ots)

Am Samstag (13.05.) hat es auf der Heerstraße einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw gegeben. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 58-jährige Ibbenbürener fuhr mit seiner Harley-Davidson gegen 14.50 Uhr auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Zwischen den Straßen Am Sundern und Sendesch kam er ersten Ermittlungen zufolge in einer Kurve mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 39-jähriger Westerkappelner mit einem BMW in Fahrtrichtung Westerkappeln. Der Mann versuchte noch dem Motorrad nach rechts auszuweichen, es kam jedoch trotzdem zu einer Kollision. Der Ibbenbürener stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Heerstraße war im Unfallbereich bis gegen 16.00 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell