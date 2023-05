POL-ST: Steinfurt, 78-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt, seitlich von Auto erfasst

Emsdetten (ots) - Am Samstag (14.05.2023) in der Zeit von 15.15 Uhr und 23.45 Uhr haben sich Unbekannte in der Lindenstraße gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Durch ein Fenster an der Hausrückseite konnten die Täter ins Haus gelangen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand, ist nicht bekannt ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die Polizei hat die ...

