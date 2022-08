Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall - Anhänger löst sich von Zugfahrzeug

Mettingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag (16.08.2022) gegen 16.55 Uhr an der Kreuzung Westerkappelner Straße / Bahnhofstraße / Ibbenbürener Straße gekommen. Ein 52-jähriger Mann aus Mettingen war mit einem Mercedes-Benz mit Anhänger auf der Westerkappelner Straße in Richtung Westerkappeln unterwegs. Auf dem Anhänger war ein Minibagger geladen. Eine 36-jährige Ibbenbürerin war mit ihrem Seat Ibiza auf der Westerkappelner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sie hatte sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger eingeordnet, um nach links in die Ibbenbürener Straße abzubiegen. Die Ampel in Fahrtrichtung des 52-jährigen Fahrers des Gespanns zeigte zunächst rot. Als er bei grün an- und in den Kreuzungsbereich einfuhr, löste sich der Anhänger und kollidierte mit dem Seat. Nach ersten Erkenntnissen war der Anhänger des Fahrzeuggespanns nicht richtig gesichert. Die Ibbenbürenerin verletzt sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt nach erster Schätzung 8.000 Euro.

