Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Rollerfahrer

Steinfurt (ots)

Am Freitagabend (12.05.) ist es gegen 17.45 Uhr auf dem Oranienring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Rollerfahrer und sein Sozius wurden dabei schwer verletzt. Eine 55-jährige Frau aus Nordwalde fuhr mit ihrem Mini-Cooper aus Richtung Borghorst kommend auf dem Oranienring in Richtung Dumte. In Höhe der Auffahrt zur B 54 wollte sie nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den 42-jährigen Rollerfahrer aus Horstmar, der aus Dumte kommend in Richtung Borghorst fuhr. Es kam zur Kollision. Der 42-jährige und sein 11-jähriger Sohn, der als Sozius auf dem Roller saß, wurden schwer verletzt. Die 55-jährige Nordwalderin blieb unverletzt. Der 42-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

