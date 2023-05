Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus Bargeld gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (13.05.2023) zwischen 13.30 und 22.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bergteich eingebrochen. Nach derzeitigem Stand ist aus dem Haus Bargeld geklaut worden. Der Hausbewohner war zur angegebenen Tatzeit nicht Zuhause. Die Polizei ermit-telt zu dem Einbruch und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell