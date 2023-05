Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ibbenbüren, aufgebrochene Autos

Greven, Ibbenbüren (ots)

In Greven und in Ibbenbüren sind seit Donnerstag (11.05.23) mehrere Autos aufgebrochen worden. An der Straße Mauritiuskirche machten sich unbekannte Täter an zwei Pkw zu schaffen. An einem schwarzen Seat Ibiza wurde zwischen Freitag (12.05.23), 20.00 Uhr, und Samstag (13.05.23), 06.13 Uhr, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. An derselben Straße, nur wenige Meter entfernt, zerstörten Kriminelle die vordere Beifahrerscheibe eines weißen Hyundai Kona. Das geschah zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr. Auch hier machten die Täter keine Beute. An der Osnabrücker Straße, auf Höhe der Straße Am Sonnenhügel, schlugen Unbekannte die hintere Scheibe eines schwarzen VW Golf ein - und zwar zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr. Aus dem Fahrzeuginneren erbeuteten sie ein mobiles Navi. An der Straße Am Tennisplatz, etwa auf Höhe der Klosterstraße, wurde zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 09.15 Uhr, die vordere Beifahrerscheibe eines weißen Mercedes zerstört. Die Täter gingen jedoch leer aus. Und an der Schulstraße brachen unbekannte Täter zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, die Scheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Nissan Qashqai auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. In Greven wurden am Wochenende zwei Autos aufgebrochen. An der Goerdelerstraße schlugen Kriminelle mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Beifahrerscheibe eines VW Passats ein. Dies geschah am Samstag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr. Das Auto wurde nach Diebesgut durchsucht, gestohlen wurde offenbar nichts. An der Lindenstraße, auf Höhe der Sportanlagen, zerstörten Unbekannten am Sonntag zwischen 14.00 und 15.15 Uhr die Fensterscheibe eines grauen VW Touran und stahlen eine blaue Tasche mit Utensilien für einen Hund.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell