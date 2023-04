POL-PPWP: Aus Eifersucht verprügelt

Kaiserslautern (ots) - Weil es kurz vor einer Schlägerei mit einem Ladendieb stand, alarmierte am Mittwoch ein Zeuge die Polizei. Der Dieb war gegen 13:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Zollamtstraße mit einem Kunden aneinandergeraten. Der Unbekannte pöbelte den 44-Jährigen an, wild gestikulierend griff er sich aus dessen Einkaufswagen eine Flasche Bier, öffnete den Verschluss und verließ den Markt, ohne das ...

