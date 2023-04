Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Zwischen 20 und 30 Jugendliche waren nach Angaben von Zeugen am Mittwoch auf dem Betzenberg an einer Schlägerei beteiligt. Mindestens eine Person wurde leicht verletzt.

Vermutlich wegen eines vorausgegangenen Streits war es gegen 14:30 Uhr in der Rousseaustraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Bis zu 30 Personen sollen eine kleinere Gruppe abgepasst und attackiert haben, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Mehrere Personen schlugen oder traten dabei auf einen 16-Jährigen ein. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen sollen sich mindestens drei Täter im Hintergrund gehalten haben, diese hätten Messer und eine Glasflasche in der Hand gehalten. Weitere Jugendliche haben das Geschehen mit Handykameras gefilmt. Die Schläger flüchteten nach der Tat. Die Polizei fahndete nach ihnen. Einsatzkräfte kontrollierten mehrere Personen und stellten ihre Personalien fest. Eine Beteiligung an der Auseinandersetzung stritten die Kontrollierten ab. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell