Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe an Fahrschulauto eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Das Auto einer Fahrschule ist zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in der Denisstraße Ziel von Vandalen geworden. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Hyundai ein, als der Wagen etwa in Höhe der Hausnummer 1a parkte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen im fraglichen Zeitraum im Gewerbegebiet West aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell