Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat eine Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der Fußgängerzone unterwegs waren und gegen 19 Uhr am Fackelrondell eine Beobachtung gemacht haben. Um diese Zeit ging bei der Polizei die telefonische Meldung ein, dass es vor der Mall eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben habe. Eine der Personen habe auch eine Axt mit sich geführt. Das Gerangel habe sich allerdings schon aufgelöst und die Beteiligten seien in unterschiedliche Richtungen davongelaufen.

Trotz einer sofortigen Fahndung im gesamten Innenstadtbereich konnten keine Feststellungen mehr getroffen werden. Zeugen, die weitere Hinweise auf die Gruppe oder ihre Fluchtrichtungen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell