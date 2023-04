Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Skoda auf Parkplatz gerammt

Kaiserslautern (ots)

In der Hermann-Löns-Straße ist ein Skoda Fabia gerammt und beschädigt worden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion 1 sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Nummer 0631 369-2150.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen muss es am Dienstag zwischen 16.25 und 18.20 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Pkw stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 25 auf dem Parkplatz eines Sportvereins. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte sie einen frischen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Vom Verursacher war aber weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. |cri

