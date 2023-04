Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe montieren Katalysator an VW Lupo ab

Kaiserslautern (ots)

Dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt, hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend festgestellt. Der VW Lupo hatte mehrere Tage unbenutzt auf einem Parkplatz in der Königstraße, in Höhe des Hauses Nummer 115, gestanden. Als der 21-Jährige den Wagen am Dienstag gegen 19 Uhr startete, kam ihm der "Klang" komisch vor. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter den Katalysator des Pkw abmontiert und gestohlen.

Die genaue Tatzeit ist unklar - sie liegt zwischen dem 8. und 25. April. Zeugen, die in diesem Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht oder ganz konkret jemanden gesehen haben, der sich an dem blauen VW Lupo zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

