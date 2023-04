Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker scheitern, hinterlassen aber Schaden

Kaiserslautern (ots)

Beim Versuch, ein Fahrzeug aufzubrechen, haben unbekannte Täter in der Denisstraße hohen Sachschaden angerichtet. Die Autoknacker machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (24./25. April), zwischen 18 und 10 Uhr, an einem Mercedes-Benz Sprinter zu schaffen. Zuerst bearbeiteten sie die seitliche Schiebetür mit einem Werkzeug, und nachdem dies scheiterte, machten sie sich auch an der zweiflügeligen Hecktür zu schaffen - aber auch diese konnte nicht geöffnet werden. Gestohlen wurde zwar nichts, zurück blieb aber ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht im Gewerbegebiet West und insbesondere in der Denisstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

