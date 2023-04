Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet: 9.000 Euro Unfallschaden

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Bundesstraße 270 hat es am Montag an der Einmündung der Landstraße in Richtung Breitenau, in Höhe des Walzweihers, gekracht. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß war es kurz nach 8 Uhr gekommen. An der Einmündung beachtete ein 39-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt. Der Mann war auf der Landstraße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 53-Jährige in ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Kaiserslautern. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 9.000 Euro. Bis die Autos abgeschleppt waren, regelte die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell