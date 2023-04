Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung auf Stiftsplatz - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend in der Innenstadt unterwegs waren und am Stiftsplatz eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen sein.

Zwei junge Männer meldeten nachträglich der Polizei, dass sie sich um diese Zeit an dem öffentlichen Platz aufhielten, als sie ohne erkennbaren Grund von einer Gruppe angegriffen wurden. Einer der beiden 18-Jährigen sei von zwei Männern geschlagen worden. Als der andere 18-Jährige eingreifen und helfen wollte, habe er von einem dritten Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht erhalten. Erst als sich die beiden Angegriffenen mit Pfefferspray zur Wehr setzten, habe die Gruppe von ihnen abgelassen und sei geflüchtet.

Näher beschreiben konnten die beiden jungen Männer die Täter nicht. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

