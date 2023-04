POL-PPWP: Schmierfinken in der Steinstraße

Kaiserslautern (ots) - Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ist ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Cube mit schwarz-grauem Rahmen und rotem Flaschenhalter an der unteren Stange. Wie die Eigentümerin am Dienstag der Polizei meldete, hatte sie das Fahrrad am Montagabend gegen 20.40 Uhr im Hausflur ungesichert abgestellt. Am nächsten Morgen stellte ...

